Sandrine RAFFALLI

Certifiée « Sun Certified Java Programmer », et « Scrum Master », j'encadre depuis septembre 2009 l'équipe technique de Kadeal, jeune startup qui propose un outils en mode saas d'aide à la prospection commerciale.



Mes expériences variées m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances sur des Frameworks Open Source tels que Spring, Hibernate, Lucene ou Hadoop et d’appréhender différents contextes de développement. J'interviens aujourd'hui, autant sur l'architecture et le développement du produit, que sur le respect de la qualité, la formation et le recrutement de l'équipe.



Initiatrice de pratiques agiles autour de Scrum et XP au sein de ma société actuelle, je me positionne comme animatrice / facilitatrice dans la gestion d'équipes et comme évangélisatrice de bonnes pratiques de développement.



Mes compétences :

Batch

Extreme programming

Hadoop

Hibernate

Hudson

JAVA

Java JEE

JEE

Lucene

Maven

Programming

Scrum

Selenium

Sonar

Spring

Tomcat