Quentin AMBARD

Passionné des dernières technologies informatiques, j'ai réalisé de nombreux projets personnels open-source, notamment autour de solutions pour applications en temps réel.



Je m'intéresse actuellement particulièrement aux solutions NoSql (mongoDB, Hbase, Redis, Cassandra, Hadoop etc.), notemment dans le cadre du challenge USI 2011.



Voici les principaux projets personnels que j'ai pu réaliser:



Gagnant du concours viadeo avec avriGeo, Spring/Javascript/WebGL

• Création d’une application web en 3D via WebGL permettant de géolocaliser ses contacts.

Leader de l’équipe, 3 personnes



Finaliste du challenge USI 2011, C , cluster de 20 serveurs avec Redis

• Création d’un serveur en C basé sur libevent pour du long polling massif. 20 000 connections simultannées avec un SLA < 250ms. Sharding redis. Application déployée sur 20 machines.

• Haute disponibilité assurée avec wackamole.

Equipe de 2 personnes



Committeur sur Jwebsocket, serveur java websocket open-source

• Travail sur des applications en temps réel pour client légers (javascript-HTML5, android), patch pour le serveur dans une équipe de 7 personnes (http://jwebsocket.org ).

• Créateur des plugins de RPC, RRPC (Java/Android).



Projets divers

• Participation au concours google Dataviz (analyse de sentiment, interpolation de données)

Projet en cours. Lingpipe, mongoBD, Equipe de 4 personnes.

• AvriTravel (Hackdays Paris), visualisation d’albums photos picasa géolocalisées en 3D via WEBGL

Java, Javascript, WebGL, équipe de 3 personnes

• Création de site internet avec play ! framework, mongoDB, (jeanclaudemonin, asf, utomia,Array paiement sécurisé, urismip - CMS php basé sur smarty)

• Création d’un serveur comet multinavigateur (, applications en temps réel basées sur le serveur (AvriTank, canvas html5 avec CakeCanvas)

• Création du jeux en ligne Lord Of Castle, PHP/mootools, équipe de 4 développeurs



Mes compétences :

Android

Apache

Apache Tomcat

Cassandra

Framework

Guice

GWT

Hadoop

HBase

Hibernate

Html5

J2EE

JAVA

Java JEE

JEE

JSE

JUnit

Linux

Lucene

Maven

MongoDB

NoSQL

Play Framework

Play!

Redis

Scala

Scrum

Spring

Struts

Tomcat

Websocket