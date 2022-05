Romain DONAT

Actuellement en poste d'ingénieur énergie à la Direction Régionale (DR) Ile de France de l'ADEME. Je suis particulièrement en charge de la thématique biomasse-énergie au sein de la DR.



Les missions qui me sont confiées sont les suivantes :

- Gestion d’appels à projets relatifs au système d’aide publique Fonds Chaleur (budget annuel géré de 6 M€ en moyenne) pour des projets de chaufferie biomasse, réseaux de chaleur, méthanisation, et plateforme d'approvisionnement multimodales en biomasse énergie. Suivi continu des projets.

- Accompagnement technique des maîtres d'ouvrages, collectivités et professionnels lors de l'avancement de leur projet d’EnR&R et d’efficacité énergétique, en collaboration avec les institutionnels : Région, services de l'état, agences locales de l'énergie...

- Animation auprès des acteurs de la transition énergétique : accompagnement de l’interprofession régionale, sensibilisation par des forums, formations, interventions et conférences diverses.

- Observatoire régional du bois énergie : chaufferies, plans d’approvisionnement, flux de biomasse





Mes compétences :

Bilan carbone

Energies renouvelables

Biomasse

Environnement

Ingénierie

Rigueur

Bois

Construction bois

Efficacité énergétique

Biotechnologies