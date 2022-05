Mécanicien ajusteur,controleur CND ressuage et magnétoscopie, connaissance en électricité. je suis ouvert sur les missions à l étranger. expérience de 10ans en pétrochimie et métallurgie, a l habitude de commander du personnel. aime le sport et la culture.



Mes compétences :

Controle CND magnétoscopie et ressuage cofrend 2

Mécanicien ajusteur en pétrochimie et métallurgie.