Romain DONNAT

Je suis Ingénieur CNAM en Génie Industriel, j'ai réalisé mon école d'ingénieur en alternance. J'ai effectué mon alternance dans la société agroalimentaire Charles & Alice, spécialisée dans la transformation de fruits et légumes, et plus particulièrement dans la production de compotes de pomme. Je suis quelqu'un d'ouvert, motivé et consciencieux, je suis honnête avec les gens et j'en attends de même de mes interlocuteurs.



Mes compétences :

Mécanique

Automates programmables

Amélioration continue

Electricité

SAP

Management

SolidWorks

Electrotechnique

Automatisme

Automatique

Maintenance industrielle