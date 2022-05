Laetitia PIRON

Laetitia BOUILLO, 30 ans, diplômée de Master 2 Comptabilité Contrôle Audit (CCA) à Clermont-Ferrand.



J'ai réalisé ce master en alternance avec un contrat d'apprentissage d'une année au sein de la Direction des Ressources Humaines du Conseil régional d'Auvergne avec pour mission de participer à la gestion du budget de la direction et de mettre en place au sein de cette dernière des outils de pilotage budgétaire. Une expérience enrichissante qui m'a permis de découvrir les enjeux du contrôle de gestion au sein d'une collectivité territoriale, ce qui a d'ailleurs constitué le thème de mon mémoire d'apprentissage.



Je suis, depuis mai 2011, gestionnaire des données au sein de l'unité pilotage et contrôle de gestion du Crédit Agricole Centre France. Ces années d'expérience m'ont permis de développer des compétences dans la manipulation de données que ce soit par l'utilisation d'outils bureautique (Excel notamment) ou d'outils de requêtage (SQL server, Business Object...). Cela me permet ainsi de mener à bien des études et analyses dans le domaine du contrôle de gestion.



Autonome, curieuse de tout, je sais m'adapter et mettre mes compétences au service d'un collectif.



Mes compétences :

Budget

Compétences informatiques

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion

Gestion budget

Informatiques