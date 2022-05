Laetitia PITEAU

L’agence de communication EFFLORESCENCE a développé avec chacun de ses clients un mode de collaboration unique et personnalisé afin de répondre aux mieux aux besoins spécifiques.

Nous intervenons aussi bien dans le cadre de missions ponctuelles ou de missions annuelles avec une véritable démarche d’accompagnement.



Le Studio Efflorescence est une agence de communication qui vous conseille et vous accompagne dans la réalisation de votre projet professionnel.



Son pôle PAO/GRAPHISME assure toute la partie créative graphique et la réalisation sur tout support : IMPRIMERIE, SIGNALÉTIQUE, SITE INTERNET, PACKAGING…



Mes compétences :

Graphiste

Dessin

Mise en page

PAO

Photoshop

WebDesign

Communication

Conception

Création

Édition

Publicité

Web

Identité de Marque

Marketing