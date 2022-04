Amélie PICOU

Forte de six ans d'expérience en tant qu'Infographiste, j'ai pu diriger, réaliser ou exécuter de nombreuses créations graphiques PRINT et WEB. Je maîtrise les logiciels de mise en page PAO et ceux de l'animation. Actuellement en poste, je suis à l'écoute de toutes opportunités, idéalement à demi exécutant / créatif dans n'importe quel domaine.



Pour voir mon travail rendez-vous sur mon book en ligne :

ameliepicou.wixsite.com/bookenligne



Mes compétences :

Photoshop

Animation flash

Mise en page

Dessinatrice

Illustrator

Montage vidéo

Infographiste

Dessin

PAO

Graphiste