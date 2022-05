Laetitia PLAY

Ayant déjà une expérience significative dans le domaine du transport aérien et notamment dans la vente de billets d’avion, je souhaite désormais me spécialiser dans la vente de séjours touristiques. Possédant un sens naturel du service et sachant m’adapter à différents types de clients, je suis une personne motivée et sympathique qui aime échanger avec les autres.



Mes compétences :

Conseil client

Organisation de séjours touristiques

Très bonne maîtrise de l'anglais

Connaissance du logiciel Amadeus

Aisance relationelle