Laetitia POLLET

OKUS' POKUS laboratoire d’exécution graphique

travaille pour tous les acteurs de la filière graphique

(agences de pub, studios graphique, bureaux de fabrication, imprimeurs).



Compétences à forte valeur ajoutée (26 ans d’expérience)

_ Exécution graphique

Exécution de documents, chromie, détourage, retouches d’image, photomontage HD,

maquette, mise en page et création graphique.

_ Suivi de Fabrication

Contrôle et suivi technique des documents dans la chaîne graphique,

coordination technique des dossiers de la prise de brief jusqu’à l’impression,

photogravure, BAT toutes techniques d’impression.



Spécialités

_ Documents d’édition

Plaquette commerciale, campagne publicitaire, packaging, charte graphique,

image de marque, guide et livret, rapport annuel, annonce presse, logotype, stands.



Savoir-faire technique

_ Édition

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress, PitStop Pro

_ Multimédia

Flash MX, Dreamweaver MX, HTML/Javascript, Power point, My SQL, PHP, XML



Mes compétences :

Retouche d'images

BAT Imprimeur

suivi fabrication

Exécution / maquette