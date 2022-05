Laetitia POURRUT

Statut: Technico-Commerciale en CDI



J'occupe aujourd'hui le poste de technico-commerciale chez les MAISONS IGUSKI, constructeur de maisons individuelles à anglet.



J'ai pour objectif de vendre des maisons sur plan afin de remplir un planning et d'assurer ainsi la pérennité de l'entreprise. Mon poste nécessite des compétences variées. Mes tâches quotidiennes : prospection clientèle, recherche de terrain, réalisation des contrats de construction pour signature, vérification d'acte notarié etc.

Je travail en collaboration avec des professionnels de la construction tels que dessinatrices, géomètres, notaires, huissiers, artisans et bien d'autres. Au dela de la gestion d'un porte-feuille client, jai également pour mission de développer la communication et l'image de marque de mon entreprise. Cela passe par une mise à jour régulière du site internet, de la création de manchette pour le journal ou encore de la gestion d'une campagne publicitaire.



Dynamique et motivée par mes objectifs , je ne recule devant rien. Mon obstination pour la rigueur me permet de gérer facilement plusieurs tâches a la fois. Mes diverses missions m'ont permis dacquerir de nombreuses connaissances et compétences notamment dans le domaine de la construction et du juridique.



Ma bonne humeur et ma capacité à m'adapter aux personnalités de chacun facilite ma relation avec la clientèle mais aussi avec mes collègues. Le travail d'équipe devient alors agréable.