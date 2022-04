Guillaume GIROD

Actuellement en bachelor à Advancia (école de commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris), je me spécialise dans la filière management. Intéressé par l'interculturalité, j'ai a mon actif deux missions humanitaires en Equateur et en Thailande et un stage en entreprise en Irelande oú j'ai eu la chance de développer une nouvelle entreprise touristique.



