Laetitia POUSSIN BEBIN

‐ Élaboration et mise en place du plan de marketing et communication multicanal, en fonction du cycle de vie produit et du parcours client

- Coordination et planification des services internes et prestataires externes (CRM, datamining, Chefs de produits, service juridique, agences de publicité, de création, studios d’éxé, imprimeurs, routeurs…)

- Négociation des devis, rédaction des briefs créatifs, d’éxé, de web, gestion des contraintes techniques, des retro plannings, gestion de la chaine graphique, de la fabrication, routage

- Rédaction des dossiers techniques de personnalisation pour l’intégration des variables aux mailings et la déclinaison des supports en fonction du profil client

‐ Gestion du budget, analyse du ROI , reporting



Mes compétences :

Bon relationnel

Promotion des ventes

Chef de projet

Site Internet

Marketing direct

Management

Plan média

Coordination

Relation presse