Laëtitia PROST

Ma triple compétence en communication, management et qualité me permet de cerner rapidement les enjeux d’un projet, et de mettre en place des solutions dédiées à votre performance organisationnelle. En outre, mon intérêt pour l'accompagnement de projets liés aux TIC me permet de m'investir sur des problématiques décisives pour les entreprises.

Ma valeur ajoutée ? Savoir accompagner le changement, l’évolution des entreprises et de leurs activités de façon pérenne : mise en place de processus de gestion, lancement et promotion d’un produit/service, ou encore développement des relations partenariales.



DOMAINES DE COMPÉTENCES:



MAITRISE DES PROCESSUS : Analyser - Planifier - Mettre en œuvre - Contrôler - Améliorer



ANIMATION D'ÉQUIPES TRANSVERSES : Former - Communiquer - Conduire le changement



CONDUITE D'AFFAIRES : Négocier les meilleures modalités de partenariat - Satisfaire les clients et les fidéliser



Mes compétences :

ITIL Certification

Management

Communication

Qualité