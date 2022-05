Laetitia PROUST

Ambitieuse et déterminée le changement est de mise pour évoluer.

Actuellement conseillère commerciale en communication je considèrent les opportunités qui se présentent.

10 ans d'expérience dans le commerce et la négociation auprès des professionnels me conduisent à aspirer à des responsabilités.



Mes compétences :

Conseiller des actions de communication

Gérer un plan communication

Réaliser une étude marketing client et concurrence

Négocier auprès des professionnels