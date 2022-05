Laetitia QUATREVAUX

Depuis Janvier 2014

Regional Manager Division Senior Finance

recrutement Permanent & Management de transition









Mars 2011 -décembre 2012



Manager Sénior Finance et Comptabilité

Cabinet de recrutement Hays (Recruiting experts worldwide in Accountancy & Finance)

En charge des recrutements dans le domaine financier sur des fonctions d'encadrement et d'expertise.





Novembre 2005 à Février 2011



Manager Exécutif Sénior-Division Finance & Comptabilité

Cabinet de conseil en recrutement d’experts en intérim & Management de transition.



- Management d’équipe

- Négociation des conditions commerciales,

- Conseil juridique sur la législation du travail temporaire.

- Pilotage des recrutements : DAF, Contrôleur Financier, Responsable Comptable, Trésorier....

- Identification des problématiques de recrutement des clients et proposition de prestations sur mesure,





Juin 2002 à Nov2005



Chargée d’affaires/ Chargée de Recrutement

Vediorbis Expert & Pros de l’industrie

Agence de travail temporaire spécialisée dans l’industrie Aéronautique



- Recrutement : mécanicien aéronautique, contrôleur qualité, technicien méthode, Dessinateur-Projeteur sur Catia V4...

- Délégation et suivi des intérimaires lors de leurs missions (validation de la période d’essai, suivi de leur intégration...),

- Gestion d’un centre de profit

- Prospection, suivi et développement du portefeuille client de l’agence,

- Encadrement de 2 personnes

- Participation à l’élaboration des budgets et suivi des comptes d’exploitation de l’agence,

- Suivi de la facturation, gestion administrative,

- Veille du respect des procédures, normes ISO 9001.



Mes compétences :

Coaching

Comptabilité

Finance

Recrutement

Ressources humaines