Laetitia RAOUX

Après 10 ans d'expérience dans le secrétariat, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement afin de pratiquer un métier qui me passionne. Pour cela, j'ai suivi une formation de décoratrice d'intérieur à l'école Boulle via le Greta de la création, du design et des métiers d'arts.



Durant cette formation, j'ai acquis l'enseignement nécessaire concernant la conception de l'espace, le dessin, les matières et matériaux, les techniques de mise en couleur, les différents styles français, ainsi que l'utilisation du logiciel Sketchup. Pour compléter cette formation, j'ai effectué une mission dans une agence d'architecture d'intérieur, et je me suis formée sur Autocad, ainsi que sur des logiciels PAO comme Photoshop, InDesign et Illustrator, qui sont indispensables pour pratiquer ce métier.



Je suis donc au aujourd'hui à la recherche d'un CDI (ou CDD longue durée) en rapport avec l'Architecture d'Intérieur. Mon but est de pratiquer et d’accroitre mes connaissances afin de devenir un jour Architecte d'Intérieur.