Laetitia RAU

Mon parcours professionnel m'a permis de connaitre beaucoup de joies, de succès mais aussi des déceptions...

Un matin on se réveille avec une réelle envie de changement..

Pas simplement d'entreprise...mais de vie..

Adieu Boulot, Bouchons, Grisaille....

Alors on plaque tout et on s'installe au bout du Monde...

Aujourd'hui propriétaire avec mon conjoint d'un hôtel de 10 Chambres à Marie Galante, on (se) découvre de nouveaux talents, mais surtout on a franchi LE pas que des centaines de personnes nous envient.

On aime tellement cette nouvelle activité que l'on se renseigne déjà pour un nouvel hôtel, ailleurs!

Créer, décorer, recevoir et faire plaisir!

Je fais enfin ce que je suis!





Mes compétences :

autonome

Diplomate

Excellente présentation

Négociations

Présentation

Relationnel

Rigoureuse