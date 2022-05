Laetitia RAYNAUD

Forte d'une riche expérience commerciale variée et réussie. Je souhaite mettre mes compétences et mon savoir faire à disposition d'une entreprise innovante à la recherche de nouveaux clients et /ou de fidélisation de sa clientèle.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Commercial

Marketing opérationnel

Marketing direct

Négociation

Conseil marketing

Prospection commerciale

Prospection téléphonique

Stratégie commerciale

Prospection

Développement commercial

Communication

BtoB

Téléphonie

Emailing

IARD