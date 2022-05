Laetitia REDON

Titulaire d’une licence de droit privé je recherche un poste de collaboratrice commerciale en assurances. Je suis actuellement en poste dans une mutuelle depuis deux ans et demi mais souhaite évoluer et saisir de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Administratif

Agent administratif

Assistante administrative

Assistante administrative et commerciale

Commerciale

Immobilier

Sieges

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit