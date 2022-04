Delphine CAULET

Je suis une personne dynamique et motivée.

J'ai une forte aisance relationnelle et un goût prononcé pour le contact humain.

Je suis rigoureuse et autonome dans mes tâches.

Je cherche des expériences enrichissantes qui seront valorisées mes compétences professionnelles et personnelles.



Mes compétences :

Gestion administrative

Secrétariat

Microsoft Office

Relationnel

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ressources humaines