Laetitia RENARD

J'espère mettre mes principales compétences dans un prochain emploi :



Qualité : HACCP, PDCA, arrete de poisson, 80/20...

Inspections, NC, IQ, réclamations, CAPAs

Connaissances sur IFS, BRC, ISO 9001.

Vérification des CCP lors de mon stage en brasserie.

Mise à jour documentaire.



Microbiologie : préparation de milieux, travail en atmosphère stérile (bec benzène et hotte), lecture bactérie/moisissure/levure, Gram, isolement, étalement, galerie api, recherche de microorganismes, filtration sur rampe, population de levures, propagation de levures...



Techniques analytiques : dosages, utilisation de CPG, HPLC, spectrophotomètre, spectrométrie de masse, appareil à distiller, pHmètre, alcolyzer (alcool, DP, densité...). Utilisation de turbidimètre et mesure de tenue de mousse...





Redéfinir la pertinence et la fréquence des auto-contrôles effectués par les opérateurs.

Former le personnel.



Enseignement : assister et préparer les réunions, conseils de classe...

Préparer et construire les cours.

Gérer les élèves.

Enseigner aux élèves.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biochimie

Chimie

Enseignement

Formation

Microbiologie

Physico Chimie

Qualité