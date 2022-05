Diplômée d’un Master 2 de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), je possède une expérience professionnelle de 6 ans dans le domaine du nucléaire. Depuis plus de deux ans, je suis chargée de la gestion de projets et du suivi de travaux pour la Section Assainissement du Site (SAS) du CEA de Fontenay-aux-Roses.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des déchets

Suivi de chantiers

Nucléaire

Radioprotection