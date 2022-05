Louise MARTY

Comme certains le savent déjà, je me lance dans une nouvelle aventure, un rallye 4*4 100 % féminin, issu de la pure tradition des rallyes-raids africains,



Le Trophée Roses des Andes



A bord d’un 4x4, pendant 6 jours, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road book et d’une boussole, en parcourant le minimum de kilomètres, tout en respectant les différents contrôles de passage. La notion de vitesse n’est pas retenue, seul le kilométrage et le franchissement des dunes sont les critères du classement.

Et le tout en Argentine !!!

Si vous voulez nous suivre nous avons un blog :



http://lesrosesdecachi.trophee-roses-des-andes.org/



et nous sommes également présentes sur twitter, instagram et facebook avec le nom lesrosesdecachi tout attaché ;)



Plus notre aventure est partagée, plus nous pouvons nous faire connaitre auprès des entreprises.

Nous avons également un site de crowdfunding si vous souhaitez nous aider d’une autre manière :



https://www.helloasso.com/associations/les-roses-de-cachi/collectes/we-need-you



Mes compétences :

Risk management

Risques industriels

Risque chimique

Sécurité au travail

Nucléaire

Environnement

REACH

OHSAS 18001

ATEX

Arbre des causes

ISO 14001

ISO 9001

ICPE

HAZOP

AMDEC

Sûreté nucléaire