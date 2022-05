Laëtitia RENOUL

J'évolue depuis septembre 2005 au sein de la société Eliot Bijoux, une PME spécialisée dans le bijou fantaisie. Tout d'abord chargée de communication et marketing, le poste de responsable communication et marketing m'a été confié en 2008. Eliot Bijoux s'articule autour de trois pôles distincts mais à la fois complémentaires : le commerce de gros, le retail, et la franchise.

Une gestion rigoureuse des interactions entre toutes ces entités est la définition même de mon travail. Après une observation de l'environnement interne mais aussi externe, j'ai été conduite tout naturellement à être force de proposition d'axes stratégiques, via notamment l'élaboration et l’application d'un plan de communication interne mais aussi marketing.

Mon activité se définit d'autre part par l'élaboration d'actions de marketing direct avec la recherche et la création d'outils adaptés, de partenariats stratégiques permettant de dynamiser les points de ventes dans un but de création de trafic, et in fine de progression en terme de chiffre d’affaires.



Organisation, rigueur, esprit de synthèse, minutie et créativité sont les maîtres mots de mon travail quotidien.

Ma fonction m'a permis d'acquérir une solide expérience de l'opérationnel et d’élargir mes compétences des actions de communication et de marketing.



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Communication externe

Communication interne

Créative

Dynamisme

Marketing

Marketing direct

Méthode & organisation

Observateur

Ordonnée

Organisation

Plan de communication

précision

Rigueur

Stratégie