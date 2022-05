Ludovic RENOULT

Après des études "généralistes" en commerce je monte une start up visant à exploiter un guide de voyages surf et ski sur Internet.



Cette expérience me pousse à poursuivre mes études dans la branche et je pars en Australie m'inscrire au Master de Commerce (E-business) de l'UNSW. Ce cursus s'accompagne d'un emploi comme consultant en référencement naturel (SEO) pendant 1 an et demi.



Diplomé, je passe un an et demi de plus à Sydney en tant que Marketing Manager de deux start ups web.



Revenu en France, je continue de travailler à distance pour ces entreprises Australiennes.



Après 1 an et demi, je monte une entreprise de consulting en Web Marketing (fin 2008)



Aujourd'hui, Triple Lootz jouit d'une réputation solide dans le Sud Ouest.



Toujours passionné par les opportunités qu'offre le web, je m'attache à transmettre mes compétences à mes clients tout en restant au contact de l'évolution rapide des pratiques et des technologies.



Mes compétences :

Web marketing

Référencement

Social media

SEO