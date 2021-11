Ludovic RENOULT

La logistique est devenue un vrai rouage incontournable d'une évolution d'entreprise, je veux apporter toute mon expérience et mon savoir faire de manager en logistique à une entreprise voulant continuer de grandir et développer son organisation.



Responsable logistique dynamique, manageur rigoureux, volontaire et fédérateur.

Homme de terrain, énergique, autonome et disponible.



Le service client et le respect de l’engagement sont pour moi des valeurs primordiales.

Motivé par les challenges, doté une grande capacité d’adaptation et de l’esprit d’équipe, capable d’élaborer et de mettre en place stratégie et plan d’actions, je souhaite m’investir dans un nouveau projet professionnel.



Mes compétences :

Management d'équipe

Organiser et être autonome

Management de projet

Management commercial

Organiser une zone d'entreposage

Réguler les activités liées au flux marchandises

Plannification du travail

Analyse des indicateurs logistiques, mise en place

Technique de nėgociation

Technique de vente

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Principes d'optimisation des coûts

Organiser l'expedition des produits

Maitrise de la relation client/fournisseur

Piloter et optimiser les flux logistique

Evaluer les performances