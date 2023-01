Damien LANGLOIS

Gérant d'ABT agence commerciale, je suis spécialisé dans la commercialisation des produits agro-alimentaires :

- vins et spiritueux (bordeaux et satellites, champagnes, provences, Grands Crus, vins bios...),

- volailles (volaille fermière, volaille label rouge pour rayon LS ou trad),

- viande (UE)

- produits surgelés (poissons, coquilles et noix de saint jacques, steack hachés surgelés label rouge, viande haché bio..).

- ...

Mes interlocuteurs sont les centrales régionales et nationales de la grande distribution ainsi que les points de vente des enseignes avec qui je travaille dans le cadre d'un référencement ou en direct. Je développe aussi des clientèles de grossistes et et de CE.



Contactez-moi pour plus d'informations sur mon activité ou sur les produits que je commercialise.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Distribution