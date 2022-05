Riou Laëtitia, 28 ans

A la recherche d'un emploi en tant que chargé de communication.

Parle Anglais et Espagnol

Motivée, polyvalente, à l'écoute, aime le travail d'équipe et apprendre de nouvelles choses.

Aime les voyages, découvrir d'autres cultures, la musique et le cinéma.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Langues

Langues étrangères

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies