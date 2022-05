Mathilde RIOU

Responsable Communication Interne - Edenred (Ex Accor Sercices) (Paris, FRANCE)



Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, imagine et développe des solutions facilitant la vie des salariés et améliorant l’efficacité des organisations.

Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :



- les avantages aux salariés,

- les frais professionnels,

- la motivation et les récompenses,

- les programmes sociaux publics.



www.edenred.com



Mes compétences :

Hôtellerie

Tourisme

Voyage