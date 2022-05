Bonjour, je m'appelle Laëtitia ROBILLARD du réseau I@D France et je suis à la recherche de nouveaux conseillers en Immobilier

Votre mission :

- Développer votre notoriété et celle de l'entreprise sur votre secteur

- Constituer et entretenir un stock attractif de biens à la vente

- Maîtriser les actions de promotion de ces biens

- Assurer la négociation jusqu'à la vente et le financement

- Veiller à la satisfaction client et au respect des normes de qualité

- Développer, former et gérer votre équipe



Type de poste :

- Contrat d'indépendant (auto-entrepreneur possible)

- Plan de carrière assuré par la possibilité d'évoluer vers les plus hauts grades de Managers. Vous associerez ainsi votre entreprise à la croissance fulgurante et soutenue du réseau I@D France.



Profil :

- De formation immobilière ou commerciale - débutant ou confirmé

- Entrepreneur souhaitant créer son propre fonds de commerce

- Forte appétence au management

- Expérience dans l'encadrement commercial



Qualités requises :

- Bonne présentation et bon relationnel

- Sens du leadership et gout du challenge

- Volontaire, dynamique, autonome et à l'écoute

- Empathie et pédagogie

- Rigueur, méthode et sens de l'organisation

- Exemplarité, sens de la probité et de la loyauté



Informations complémentaires :

- En travaillant chez vous grâce aux outils fournis par I@D France, vous êtes rapidement opérationnel

- Accompagnement et suivi par un Manager dédié

- Parcours de formation interne gratuite et continue

- Outils de management, de marketing, de communication et technologique de dernière génération

- Rémunération extrêmement attractive

- Pourcentage sur le chiffre d'affaires de votre équipe commerciale



Votre soif de réussir et votre gout du challenge seront les meilleurs atouts de votre réussite.



Rejoignez une équipe commerciale expérimentée en plein développement. Vous serez indépendant sans jamais être seul et libre d’entreprendre en profitant de la dynamique du réseau.







Je suis à votre disposition soit :

- Par e-mail : laetitia.robillard@iadfrance.fr

- Par téléphone au 06 19 98 28 88







Mes compétences :

Manager et formateur immobilier

Décoratrice d intérieur