Laetitia ROCHE

Madame, Monsieur,



Etant actuellement à la recherche d'un emploi, arrivant à la fin de mon contrat à durée déterminée, je vous joins mon curriculum vitae, qui se compose en deux parties.

La première concernant mes formations, les dates et types de contrats chez mes différents employeurs, les logiciels que je pratique ainsi que la liste de mes différents diplômes.

La seconde partie détaille les différentes tâches effectuées au sein des entreprises pour lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Vous trouverez également les références de mes précédents employeurs.



Mes années d'expérience en comptabilité m'ont confortée dans l'amour de mon travail ainsi que le désir de continuer à l'exercer.



Originaire de la région lyonnaise, j'ai obtenu un premier poste de comptable qui ne donnait pas la possibilité de finir sur un contrat à durée indéterminée, mais qui fut pour moi l'opportunité de m'établir sur la région roannaise.



Appréciée par mes collaborateurs dans mes emplois successifs, je suis très sociable et m'adapte assez aisément à toutes les situations.



Comme le montre mon curriculum vitae, je suis également très organisée et méthodique, polyvalente, de la simple saisie (achats, ventes, banque...) à l'établissement complet d'un bilan.



Espérant avoir l'opportunité de vous rencontrer afin de me présenter plus longuement,



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments respectueux.



Mes compétences :

Sociable