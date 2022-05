Laetitia ROCHE

Laetitia, 27 ans et actuellement à la recherche d’un emploi.



Récemment, j’ai suivi une formation d’employé administratif en ressources humaines organisée par le Cefora et je viens d’achever un stage à l’agence intérim Start People de Visé.



Ce stage m’a permis de démontrer mes compétences en matière de sélection de personnel et, de manière plus large, mes capacités d’analyse. Sérieuse et organisée, j’ai prouvé ma polyvalence en travaillant sur plusieurs dossiers simultanément et en gérant parfois plusieurs tâches de front. Cette expérience a confirmé mon goût pour les RH, et plus particulièrement pour le screening de CVs et le matching de compétences, que j’espère pouvoir continuer à pratiquer lors d’un futur emploi.



Titulaire d’un diplôme en langues et littératures modernes de l’Université de Liège, je suis depuis toujours une littéraire. De part mes études, j’ai certes acquis une excellente connaissance de la langue anglaise, mais j’ai également une grande affinité avec le français, que j’aime autant lire qu’écrire. En outre, mon côté perfectionniste m’amène à également apprécier des activités telles que la relecture et la correction de travaux. Dès lors, un job qui nécessiterait de rédiger, corriger ou même traduire me correspondrait aussi entièrement.



Mon manque d’expérience peut aisément être compensé par mon enthousiasme, ma motivation et mon constant désir d’apprendre et d’évoluer. Je pense être une personne compétente et qui a du potentiel à exploiter. À la fois calme et discrète, je suis observatrice et attentive. Ces qualités me permettent non seulement d’apprendre vite mais aussi de faire preuve de proactivité en analysant les besoins et problèmes rencontrés et en cherchant des solutions. En parallèle, je suis quelqu’un d’affirmé qui sais prendre des initiatives et défendre un point de vue avec passion. Au niveau relationnel, je m’adapte facilement à toutes les situations et sait être autonome, travailler en équipe et avoir un bon contact avec les clients.



En bref, je ne cherche plus qu’un employeur qui sera prêt à me faire confiance et à me donner ma chance !N’hésitez donc pas à me contacter si vous êtes à la recherche d’un employé, principalement dans les domaines suivants:

- les ressources humaines de manière générale, et en particulier la sélection de candidats et le recrutement, que ce soit en tant que consultante en intérim ou autres,

- tout travail littéraire, qu’il soit de rédaction, de correction ou de traduction (editorial support, par exemple),

- l’aide aux demandeurs d’emplois, voire même tout ce qui s’apparente au métier d’écrivain public.



Par ailleurs, je suis toujours désireuse d’apprendre et d’élargir mon horizon, aussi je reste ouverte à toute autre proposition.



Mes compétences :

Windows

Word

Mac OS X

Excel

Powerpoint

Ressources humaines

Travail en équipe

Gmail

Communication orale

Facebook

Internet

Apprentissage rapide

Gestion du stress

ERP

Analyse

Organisation

Microsoft Outlook

Assertivité

Autonomie

Mailing

Attentif

Réseaux sociaux

Traduction

Recrutement

Détermination

Proactivité

Communication écrite

Rigueur

Communication online