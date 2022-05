Laetitia ROGAR

J'ai suivi ma formation de business international à Euromed Marseille et IAE aix en provence.

Pendant mes études entre stage et emploi j'ai pu travailler chez Decathlon ou Cabesto en tant que responsable de rayon chez l'un et assistante responsable de l'offre chez l'autre.

Mon cursus m'a notamment permit de faire une partie de mes études en Angleterre.

Cela m'a permis en parallèle de travailler chez Decathlon et Geox à Londres, chez l'un responsable de rayon et chez l'autre assistante responsable de magasin-merchandiser.

Mon master 2 international business de l'IAE d'aix en Provence et mes expériences professionnelles m'ont permis de me conforter dans l'idée que la gestion, la vente, le social, l'international, le commerce et la création d'entreprise m'attirent tout particulièrement.



Mes compétences :

Vente