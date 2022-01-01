Laetitia ROGER

Boulogne-Billancourt 2009 - maintenantGESTION PAIE EN TOTALE AUTONOMIE DE 450 SALARIES. GESTION DE LA MALADIE ET DES DOSSIERS DE PREVOYANCE. GESTION DES CONGES PAYES). APPLICATION DES ACCORDS D'ENTREPRISE. SOLDES DE TOUT COMPTE.
FORMALITES LIEES A L'EMBAUCHE (DUE, VISITE MEDICALE)
CHARGES SOCIALES ( DSN/ URSSAF/POLE EMPLOI/ RETRAITES/ MUTUELLES/ 1% LOGEMENT/MEDECINE DU TRAVAIL/ AGEFIPH/CFE/ GMC).
PARAMETRAGE DU SYSTEME DE PAIE (" en INTERIM").
CONTROLE DES INTERFACES PAIES
COORDINATION DES PROJETS LIES AU PARAMETRAGE DU LOGIEL DES TEMPS (HOROQUARTZ)
PAIE DES EXPATRIES ET IMPATRIES.
CONTACT AVEC LES DIFFERENTS ORGANISMES (MUTUELLE/ CAISSE DE RETRAITE/ ADMINISTRATION FISCALE/CPAM/...)
COULEURS DE TOLLENS (GROUPE MATERIS)
- GESTIONNAIRE DE PAIE
Clichy2003 - 2009SAISIE ET CONTROLE DE PAIE. SOLDE DE TOUT COMPTE. GESTION DES VIREMENTS DE SALAIRES. GESTION D'UN PEE.
ADMINISTRATION DU PERSONNEL (CONTRATS/ GESTION DES TR/ GESTION DES VISITES MEDICALES)
REPORTING
CALCUL DE PRIMES EN FONCTIONS D'UNE GRILLE DE REMUNERATION. PARTICIPATION AUX CALCULS DE PARTICIPATION/INTERSSEMENT.
CHARGES SOCIALES (URSSAF/POLE EMPLOI/ RETRAITE/ AGHEFIP/ COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL)