Menu

Laetitia ROGER

Boulogne-Billancourt

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Ivry-la-Bataille

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Ipsen - GESTIONNAIRE PAIE

    Boulogne-Billancourt 2009 - maintenant GESTION PAIE EN TOTALE AUTONOMIE DE 450 SALARIES. GESTION DE LA MALADIE ET DES DOSSIERS DE PREVOYANCE. GESTION DES CONGES PAYES). APPLICATION DES ACCORDS D'ENTREPRISE. SOLDES DE TOUT COMPTE.
    FORMALITES LIEES A L'EMBAUCHE (DUE, VISITE MEDICALE)
    CHARGES SOCIALES ( DSN/ URSSAF/POLE EMPLOI/ RETRAITES/ MUTUELLES/ 1% LOGEMENT/MEDECINE DU TRAVAIL/ AGEFIPH/CFE/ GMC).
    PARAMETRAGE DU SYSTEME DE PAIE (" en INTERIM").
    CONTROLE DES INTERFACES PAIES
    COORDINATION DES PROJETS LIES AU PARAMETRAGE DU LOGIEL DES TEMPS (HOROQUARTZ)
    PAIE DES EXPATRIES ET IMPATRIES.
    CONTACT AVEC LES DIFFERENTS ORGANISMES (MUTUELLE/ CAISSE DE RETRAITE/ ADMINISTRATION FISCALE/CPAM/...)

  • COULEURS DE TOLLENS (GROUPE MATERIS) - GESTIONNAIRE DE PAIE

    Clichy 2003 - 2009 SAISIE ET CONTROLE DE PAIE. SOLDE DE TOUT COMPTE. GESTION DES VIREMENTS DE SALAIRES. GESTION D'UN PEE.
    ADMINISTRATION DU PERSONNEL (CONTRATS/ GESTION DES TR/ GESTION DES VISITES MEDICALES)
    REPORTING
    CALCUL DE PRIMES EN FONCTIONS D'UNE GRILLE DE REMUNERATION. PARTICIPATION AUX CALCULS DE PARTICIPATION/INTERSSEMENT.
    CHARGES SOCIALES (URSSAF/POLE EMPLOI/ RETRAITE/ AGHEFIP/ COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau