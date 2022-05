Laetitia ROGER

Actuellement en apprentissage dans la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, je réalise une formation en Mastère Spécialisé « Management par projets option Vision Stratégique » à l'école CESI à Toulouse.

Je travaille au sein du département "Direction Investissements et Innovation Industriels" en tant que Chargée d'ingénierie. Je travaille sur la sécurisation et l'amélioration de la performance des processus de fabrication de produits dermo-cosmétiques sur les sites de Soual et d'Avène.



Cette formation me permettra de compléter ma formation d'ingénieur, diplôme obtenu à l'IMT Mines Albi-Carmaux par la voie de l'apprentissage, que j'ai réalisé dans la société Sanofi en Recherche et Développement pharmaceutique. J'ai travaillé au sein du département des Sciences Pharmaceutiques du site de Montpellier, un acteur majeur pour le groupe dans la mise au point de nouvelles formulations pour administration par la voie orale. Affectée au sein de l'équipe ‘Génie pharmaceutique’ du département, j'ai eu l'occasion de travailler sur différents procédés de mise en forme du principe actif comme la fabrication des capsules molles ou l’élaboration de comprimés par procédé de granulation humide et compression.



Dans ma vie personnelle, depuis quelques années, je suis bénévole dans le club de volley-ball dans lequel je joue et je suis responsable du comité animation. Les membres de ce comité et moi-même organisons différents événements au cours de l’année afin de faire vivre le club. Cette activité me plaît beaucoup et je souhaite continuer à aider le club.



Mes compétences :

Formulation cosmétique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Microsoft Project

Génie des Procédés

Quality by design

Microsoft Office