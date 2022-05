Laëtitia ROSEAU

Bonjour,



Je viens de m'installer sur Carpentras.



ayant comme projet professionnel d'obtenir une BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) , je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir et dans la quelle j'aurai l'opportunité de me former sur le terrain, d'acquérir les compétences correspondant à mes futures fonctions mais aussi à développer mon expérience professionnelle.



Au cours de mes diverses actions au sein de diverses associations sportives et caritatives (rest du cœur, Téléthon, Markéthon... ), j'ai pu constater qu'apporter mon aide et être à l'écoute d'autrui sont des qualités que je possède. Désireuse de travailler comme conseillère en action sociale, j'ai la volonté et la détermination d'apprendre, d'acquérir et d'approfondir de solides compétences professionnelles qui sont indispensables à la réussite de ce métier.



Rigoureuse, dynamique et responsable, aimant le contact avec autrui et le travail en équipe, je suis très motivée pour réussir cette formation et pouvoir enfin exercer un métier qui me corresponde et dans lequel je pourrais me rendre utile. Je suis donc prête à m'investir totalement dans ce but.



Dans ce but, je souhaite élargir mon réseau et me tiens à la disposition des personnes qui seraient succeptibles d'être intéressés par mon profil



Mes compétences :

Prise de notes

Microsoft Excel

Communication

Tableurs

Fidélisation client

Gestion d'agenda

Relationnel

Microsoft Word

Rédaction de contenus

Analyser écouter réfléchir agir

Conseil commercial

Gestion planning

Courrier

Facturation

Travail en équipe

Microsoft Office

Réalisation de devis

Accueil téléphonique

Accueil des clients

Gestion des stocks

Conduite de projet

Sens de l'écoute

Aisance relationelle

Sens du contact