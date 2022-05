Diplômée du Groupe Supérieur De Commerce de La Rochelle. Je suis actuellement à la recherche d'opportunités professionnelles.



J'ai développé des compétences en vente, recrutement, GPEC ,administration du personnel et formation. Disponible, souriante et motivée, je souhaite désormais me reconvertir dans le secteur des assurances dans le domaine de la gestion de sinistres.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Gpec

Vente