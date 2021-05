Marion EMERY-TARIEL

Autonome

Communicante et à l'écoute

Investie







J'ai développé ces dernières années un parcours solide en gestion des ressources humaines. Recrutement, accompagnement de collaborateurs, formation professionnelle, gestion de projets et développement RH ainsi que GPEC font partie de mes champs de compétences. J'ai vocation à poursuivre une carrière en gestion et développement des Ressources Humaines, un domaine d'activité qui me correspond et dans lequel je m'épanouis professionnellement. Mon savoir-être professionnel, ma rigueur ainsi que mes facilités de communication me permettront de m'adapter quelques soient les missions, les challenges, le contexte. J'ai travaillé à l'international à deux reprises (Royaume-Uni et Belgique). Je suis aujourd'hui à l'écoute du marché, plus particulièrement à Niort.



Je me tiens à votre écoute !



Mes compétences :

Gestion de projet transverse

Recrutement / formation

Accompagnement individuel et collectif

GPEC