Laetitia ROUSSEAU

Depuis mon arrivée en Europe il y a 9 ans, j'enseigne l'anglais des affaires et plus particulièrement l'anglais financier au sein de sociétés multinationales.



Ayant été également Conseillère financière au sein du premier groupe financier coopératif du Canada, je souhaite capitaliser sur cette expérience bancaire et mes qualités de communicante acquises dans l’enseignement pour évoluer au sein d’une banque dynamique et innovante.



Postuler à des postes moins qualifiés ne m’effraie pas. Je sais que la qualité de mon travail et mon engagement me permettront d’être reconnue et d’évoluer au sein de l’organisation qui m’aura recrutée.





Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Pédagogie

Diplomatie