Laetitia SACARABANY

Actuellement en poste au sein d'un bureau d'étude en tant que chargée de communication, j'ai la responsabilité de pérenniser la communication externe de l'entreprise principalement.



Je mène entre autre la conception d'outils de communication, le contrôle de leur réalisation et assure le suivi de leur diffusion.

C’est dans cette optique que je crée des plaquettes, des fiches de références, développe le site internet...

Je suis également en charge de la réalisation des dossiers d'appels d'offre de la société en relation avec les architectes.



Aujourd'hui je reste pleinement à l'écoute du marché pour toute opportunité, afin de poursuivre en ce sens mais aussi diversifier mon expérience et évoluer sur un poste qui me permettra d'exercer pleinement mes compétences en communication dans un environnement dynamique et innovant.



Mes compétences :

In design

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator