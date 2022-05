Laetitia SALAUZE

Après un doctorat en sciences biologiques, dont le sujet a porté sur la sclérose latérale amyotrophique, plus particulièrement l'étude des mécanismes physiopathologiques par l'identification d'anticorps circulants. Le but était de développer un modèle animal. Après cette expérience dans le domaine public, j'ai souhaité intégré le milieu de l'industrie (pharmaceutique, biotechnologies) qui correspond mieux à ma personnalité. pour cela, je suis une formation de master 2 professionnel à l'EPITA en management et marketing des biotechnologies, pour me permettre d'acquérir une double compétence, que je souhaite mettre à profit dans les sociétés de biotechnologies.