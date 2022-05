Laetitia SANVITI

Après une expérience de plus de 10 ans dans l'informatique, ma reprise d'études en Marketing et Communication (ESCP 2007) m'a permis de regagner mon domaine de prédilection, la communication, en ajoutant une nouvelle corde à mon arc : le marketing.

Forte de près de 10 ans d'expérience dans ce domaine, ma double compétence en marketing & communication, orientée principalement sur la promotion et la relation clients, ainsi qu'en informatique valide mon adaptabilité et mon aptitude à fédérer des horizons différents.



Mes compétences :

Communication

Analyse des résultats

Exigeante au niveau du résultat du travail

Grande Distribution

Trade marketing

Ecoute & Initiative

Grande consommation

Marketing

Humour

GRC

Promotion

Relation clients

Distribution

Restauration

Commerce B2B

Customer Relationship Management

budgets