Laetitia SAPHANOR

Architecte d’intérieur diplômée, j’ai choisi un parcours d’excellence en me formant à Paris auprès d’un maître en la matière : Pierre-Yves ROCHON.



Ce décorateur passionné m’a fait découvrir l’univers raffiné des belles demeures et hôtels 5 étoiles à travers le monde. Il m’a transmis la richesse de l’art français et le souci du détail.

Aujourd’hui, j’allie ma créativité et mes compétences afin de façonner les lieux de vie du XXIème siècle.



Mon amour pour le savoir-faire d’exception me dirige vers les matières nobles et rares dont j’aime sublimer les qualités. Je redéfinie et restructure en profondeur les espaces privés et professionnels avec pour obsession la lumière ; car par sa seule présence, la lumière rend un lieu unique.



5 bonnes raisons pour me contacter ?

1 -Vous aimez travailler avec les meilleurs

2 - Vous avez le soucis du détail

3 - Il n'y a pas de numéro 3

4 - Vous aimez les surprises

5 - Vous appréciez le travail dans la bonne humeur



Jef Richards a dit :

« La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'Art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la "publicité". »

Je ne suis ni artiste, ni publicitaire... Je suis les deux !!!







Mes compétences :

Croquis, plans et élévations couleurs

Etude projet, conception, recherche de matériaux

Planches de matériaux & maquettes

Développement de concept

Phases APS, APD, DCE

Archicad

AutoCAD

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Design de mobilier

FF&E