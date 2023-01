Anne CHOPPIN

Commerciale sédentaire depuis 10 ans, j’ai développé mes connaissances et mes compétences dans différents secteurs d’activités, où les postes occupés, requéraient le sens des relations humaines, de l'organisation et du développement commercial.



Mes principaux atouts: une motivation sans faille, un besoin constant de m'investir et de réussir.

Ceux-ci me permette d’apporter une collaboration efficace au service de l'entreprise et de ses clients.



Mes compétences :

Traitement de la Parole

Esprit d'équipe

Rigueur dans le travail

Organisation du travail

Dynamique

SAP

Customer Relationship Management

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Prescriptions

TEAMS

Lawson M3