Laetitia SAURON

Je suis passionnée par le monde de la santé depuis toujours et j'aime le contact. Dynamique, polyvalente et communicative, j'aime travailler en équipe.



Titulaire d'un bac Sciences médico sociales et ayant une expérience en tant que secrétaire médicale en service de radiologie je suis parfaitement formée aux notions essentielles telles que : le vocabulaire médical, le secret professionnel, la maîtrise de l'outil informatique, la discrétion, requises pour un poste en lien avec des données médicales.



J'envisage donc de consolider mon expérience professionnelle de secrétaire médicale qui est devenue une vocation.



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Bonne communication écrite et orale

Maîtrise de l'outil informatique

Rédaction, saisie des comptes rendus

Gestion du courrier

Suivi des dossiers patients