Ludovic SAURON

Compétences :

SUPPLY CHAIN : prévisions (S&OP, Demand Planning), logistique, achat, administration des ventes, approvisionnement, négociation de contrat et pilotage des sous traitants.

GESTION DE PROJET (PMP) : négociation contrat client, planification, coordination, qualité, KPI,SLA

MANAGEMENT : transverse, international et multiculturel.

ERP : Microsoft Dynamics DAX, SAP (SD, MM, BW et APO) et Baan.

OUTILS : Lean, Six Sigma, Microsoft Office (Project, ACCESS).

TELECOM : Reseaux mobiles et terminaux.



Mes compétences :

