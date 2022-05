Laetitia SAUVAGET

Actuellement, j'occupe un poste de vendeuse dans un magasin de proximité offrant des fruits, légumes et produits transformés en tout genre. Depuis deux ans je fais office de responsable de magasin suite à un arret maladie c'est-à-dire que je gère l'équipe de vente et surtout la formation des saisonniers et des stagiaires. De plus je m'occupe de la gestion des stocks, des approvisionnements, des plannings... J'ai envie de changer de travail car je ne vois pas de perspectives d'évolution au sein de mon entreprise et j'aimerais découvrir un nouvel horizon dans le but de continuer à m'épanouir.



Mes compétences :

Vente

Management

Logistique