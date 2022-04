Charles-Louis GRILLON

Grâce à mes formations, ma double compétence en logistique et en informatique me permet de maîtriser l'intégralité de la chaîne logistique tout en supervisant la cohérence de la base de données.



Compétences :

- Supply Chain

- Culture de projet informatique

- Capacité d'organisation et d'autonomie

- Résolution de problème / Capacité d'analyse

- SQL



Reporting

Microsoft SQL Server

Logistique

Microsoft Office

Divalto

Gestion des stocks

Chaine logistique