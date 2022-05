Laëtitia SCHIANO DI LOMBO

Avec un Bachelor Chef de Projet Multimédia et trois ans d’expérience en stages, alternance et freelance, le monde du multimédia n’a clairement plus de secrets pour moi. De plus mon goût pour l’aventure et les challenges qui m’ont déjà fait vivre en Irlande durant un an me feront relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Html 5

Wordpress

CSS 3

Tournage

Web

Buffer

Sarbacane

Joomla

Microsoft Office

Adobe Premiere

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop